Военный политолог сравнил ВС Украины и ополченцев Донбасса
Преимущества украинской армии перед силами ополченцев Донбасса очевидны из-за западной поддержки. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
По словам Кошкина, западное сообщество поставляет ВС Украины вооружения и помощь в оснащении, тогда как у ополченцев Донбасса, которые пытаются справиться своими силами, нет таких возможностей. Он подчеркнул, что с 2014 года украинские войска сильно изменились.
«Сейчас сборкой украинской армии занимается практически всё западное сообщество: дарит им подарки в виде кораблей и вооружения, дают дорогостоящее оружие, предлагают строить военно-морские базы. Мы видим несоразмерную подготовку Украины для борьбы с другой частью своей же страны», - объяснил военный политолог.
Кошкин отметил, что ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР добиваются соблюдения своих прав и свобод. Он выразил уверенность, что это лишь люди, которые не согласны с действующей украинской политикой. «Они просто хотят жить в этой стране, но с определённой долей понимания, что на их права и свободы не будут покушаться всевозможными лозунгами националистического толка», - выразил уверенность специалист в беседе с «Радио 1».
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что представители миссии ОБСЕ фиксируют стягивание украинских вооружённых сил в зону конфликта в Донбассе. Речь идёт о крупнокалиберной артиллерии, самоходных установках и другом вооружении, которое запрещено Минскими соглашениями.
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