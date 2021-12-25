Зеленский переговорил с конгрессменами США по вопросу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-переговоры с американскими конгрессменами по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».
В частности, обсуждалось участие Вашингтона в данном процессе, санкции против РФ. Зеленский заявил, что его целью является остановить кровопролитие на востоке Украины. По его словам, безопасности в Европе не будет без урегулирования ситуации в Донбассе.
Украинский лидер также в ходе разговора отметил, что ни одна страна не может иметь право голоса по вопросу вступления Украины в НАТО. Отмечается, что конгрессмены выразили свою поддержку в данном вопросе.
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