Зеленский переговорил с конгрессменами США по вопросу Донбасса

В частности, обсуждалось участие Вашингтона в данном процессе, санкции против РФ. Зеленский заявил, что его целью является остановить кровопролитие на востоке Украины. По его словам, безопасности в Европе не будет без урегулирования ситуации в Донбассе.

Украинский лидер также в ходе разговора отметил, что ни одна страна не может иметь право голоса по вопросу вступления Украины в НАТО. Отмечается, что конгрессмены выразили свою поддержку в данном вопросе.