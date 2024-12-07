Глава крымского парламента предложил созвать новый Нюрнбергский процесс
Новый Нюрнбергский процесс над украинскими военными преступниками следует созвать после прекращения конфликта на Украине, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет... в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — подчеркнул политик.
Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником, подчеркнув, что он должен понести наказание за убийства, теракты и диверсии. По словам главы крымского парламента, украинцам следует узнать, что совершили «Зеленский и его банда» и к чему привел нацизм.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Украины обязательно ответит за все свои злодеяния как военный преступник и террорист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru