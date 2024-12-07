Новый Нюрнбергский процесс над украинскими военными преступниками следует созвать после прекращения конфликта на Украине, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет... в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — подчеркнул политик.

Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником, подчеркнув, что он должен понести наказание за убийства, теракты и диверсии. По словам главы крымского парламента, украинцам следует узнать, что совершили «Зеленский и его банда» и к чему привел нацизм.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Украины обязательно ответит за все свои злодеяния как военный преступник и террорист.

