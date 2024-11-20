Депутат Шеремет назвал угрозы Зеленского абсурдом
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о принуждении силой Москвы к миру являются обсудрными, сообщил в Telegram депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы», - заявил парламентарий.
Депутат указал, что президент Украины как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.
Ранее Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru