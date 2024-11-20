Депутат Шеремет назвал угрозы Зеленского абсурдом

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о принуждении силой Москвы к миру являются обсудрными, сообщил в Telegram депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Зеленский подтвердил, что Украине дали разрешение на дальнобойные удары по РФ

«Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы», - заявил парламентарий.

Депутат указал, что президент Украины как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.

Ранее Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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