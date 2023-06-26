Глава Крыма Аксенов: Всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
Всех пособников спецслужб Украины в Крыму ждет неминуемое наказание. Такое заявление сделал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пособники Киева должны знать, что не смогут уйти от наказания, которое они заслуживают. Аксенов также назвал эффективной работу силовиков и поблагодарил ФСБ РФ за задержание двух ялтинцев.
Ранее, 26 июня, ФСБ сообщила, что два жителя Ялты были задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины. Отмечается, что они выражали готовность совершать в Крыму теракты. Были возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, подозреваемых арестовали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru