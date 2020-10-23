Глава Карабаха попросил Путина сделать все возможное для прекращения войны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян попросил президента РФ Владимира Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политического процесса по Карабаху.

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Накануне Арутюнян обратился к соотечественникам с передовой, призвав верить в победу и выполнить долг перед родиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган между тем заявил в пятницу, что Турция, как и РФ, вправе принимать участие в решении карабахского конфликта. Эрдоган добавил, что не знает ничего о негативной позиции России по этому поводу.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинНагорный Карабах
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