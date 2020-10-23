Глава Карабаха попросил Путина сделать все возможное для прекращения войны
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян попросил президента РФ Владимира Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политического процесса по Карабаху.
Накануне Арутюнян обратился к соотечественникам с передовой, призвав верить в победу и выполнить долг перед родиной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган между тем заявил в пятницу, что Турция, как и РФ, вправе принимать участие в решении карабахского конфликта. Эрдоган добавил, что не знает ничего о негативной позиции России по этому поводу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу
- Названы самые частые нарушения таксистов в Москве
- Глава Карабаха попросил Путина сделать все возможное для прекращения войны
- Путин попросил регионы не вводить жесткие ограничения из-за COVID-19
- Названы условия массового туризма в Арктику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru