Согласно конституции республики, вместе с ней в отставку уйдёт весь кабинет министров.

«Спустя полтора года на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - заявила Гаврилица в ходе брифинга.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что власти под руководством президента Майи Санду заигрались в политику и армию вместо того, чтобы бороться с инфляцией и оттоком населения.