Глава кабмина Молдавии Гаврилица подала в отставку
Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста премьер-министра Молдавии, сообщает ТАСС.
Согласно конституции республики, вместе с ней в отставку уйдёт весь кабинет министров.
«Спустя полтора года на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - заявила Гаврилица в ходе брифинга.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что власти под руководством президента Майи Санду заигрались в политику и армию вместо того, чтобы бороться с инфляцией и оттоком населения.
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