Глава Ирана прибыл на саммит БРИКС
22 октября 202418:07
Иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил Пезешкиана в аэропорту. Отмечается, что иранский лидер посетил Казань по приглашению российского лидера Владимира Путина.
Ранее в Киргизии подтвердили, что президент страны Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru