Глава Ирана прибыл на саммит БРИКС

Иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил Пезешкиана в аэропорту. Отмечается, что иранский лидер посетил Казань по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ранее в Киргизии подтвердили, что президент страны Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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