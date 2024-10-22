Песков заявил, что Путин подготовил подарки для коллег по БРИКС
22 октября 202413:03
Президент России Владимир Путин подготовил подарки для зарубежных лидеров, которые участвуют в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил журналистам, что подарки для иностранных коллег Путина «предусмотрены».
«Мы сообщим», — добавил Песков.
Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Участие в нем примут представители 36 государств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru