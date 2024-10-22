Киргизия подтвердила участие президента в саммите БРИКС в Казани
Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани 22-24 октября. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев уточнил, что Жапаров посетит столицу Татарстана 23-24 октября.
Он также указал, что в ходе предстоящего заседания планируется принять важные решения по глобальной повестке дня, направленные на укрепление многосторонности и интеграцию новых членов БРИКС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в саммите объединения в Казани, примут представители 36 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru