Киргизия подтвердила участие президента в саммите БРИКС в Казани

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев уточнил, что Жапаров посетит столицу Татарстана 23-24 октября.

Он также указал, что в ходе предстоящего заседания планируется принять важные решения по глобальной повестке дня, направленные на укрепление многосторонности и интеграцию новых членов БРИКС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в саммите объединения в Казани, примут представители 36 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

