Глава Херсонской области Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своём Telegram-канале первое после госпитализации видео, в котором обратился к жителям региона.
По его словам, он не выходил в эфир, так как находился на попечении врачей, однако даже находясь вдали от Херсона, он был в курсе актуальных проблем региона.
Он отметил, что каждый день общается с военными и знает о существующей среди херсонцев напряжённости по поводу ВСУ, однако никакой опасности для Херсона нет.
«Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооружённых сил Российской Федерации значительно больше сил», - написал Сальдо.
Чиновник добавил, что более актуальной для области является работа над бюджетом.
Ранее Сальдо заявил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации, его транспортировали на лечение в Москву в НИИ Склифосовского, сообщает RT.
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