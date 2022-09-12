Глава Херсонской области Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своём Telegram-канале первое после госпитализации видео, в котором обратился к жителям региона.

Глава Херсонской области пошел на поправку

По его словам, он не выходил в эфир, так как находился на попечении врачей, однако даже находясь вдали от Херсона, он был в курсе актуальных проблем региона.

Он отметил, что каждый день общается с военными и знает о существующей среди херсонцев напряжённости по поводу ВСУ, однако никакой опасности для Херсона нет.

«Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооружённых сил Российской Федерации значительно больше сил», - написал Сальдо.

Чиновник добавил, что более актуальной для области является работа над бюджетом.

Ранее Сальдо заявил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации, его транспортировали на лечение в Москву в НИИ Склифосовского, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссия
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