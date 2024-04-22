Глава ГУР Буданов спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая

С середины мая 2024 вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с трудным периодом в зоне СВО. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время», - заявил он.

Как добавил Буданов, ВСУ уже давно испытывают проблемы на фронте, что делает ситуацию системной.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Уточняется, что 23,2 миллиарда намерены направить на восполнение передаваемого военного имущества. Еще 13,8 пойдут на закупку вооружений для Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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