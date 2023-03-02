СМИ: Бербок призвала Лаврова вернуться к реализации ДСНВ

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом вернуться к реализации ДСНВ. Ее слова передает агентство Reuters.

Она отметила, что необходимо возвращение к «полной» реализации договора.

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Ранее Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие. В США такое решение назвали опрометчивым, в Белом доме призвали вернуться к переговорам по данному вопросу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВооружениеГерманияМИД РФ
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