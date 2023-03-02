СМИ: Бербок призвала Лаврова вернуться к реализации ДСНВ
Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом вернуться к реализации ДСНВ. Ее слова передает агентство Reuters.
Она отметила, что необходимо возвращение к «полной» реализации договора.
Ранее Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие. В США такое решение назвали опрометчивым, в Белом доме призвали вернуться к переговорам по данному вопросу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: Таинственный флот из 600 танкеров переправляет российскую нефть по всему миру
- Люди пострадали при обстреле со стороны Украины поселка в Курской области
- ВСУ атаковали два села в Брянской области
- Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
- Взрыв произошел на территории Тульской области
- Лавров: Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку
- Сальдо опроверг сообщения, что у родителей из Херсона силой отобрали детей
- Попова: Россия принимает все меры для защиты населения из-за деятельности лабораторий США
- Группа освобожденных из плена военных ЛНР прибыла в Луганск
- СМИ: Бербок призвала Лаврова вернуться к реализации ДСНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru