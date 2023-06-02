Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал не вводить санкции ЕС против стран Средней Азии
Европейский Союз не будет вводить санкции против государств Средней Азии за помощь с их стороны России в обходе ограничений, наложенных Евросоюзом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
По его словам, ЕС намерен работать с партнёрами во всем мире путем диалога.
«Мы не применяем никаких экстратерриториальных мер, - подчеркнул председатель Евросовета.
Он рассказал также, что спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан найдет возможность встретиться со всеми лидерами стран региона и попытается убедить их не нарушать антироссийские ограничения.
Ранее в МИД Франции заявили, что новый пакет антироссийских санкций согласуют к саммиту ЕС в июне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru