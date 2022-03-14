Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию
Евросоюз имеет «в запасе» дополнительные санкции в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью газете Repubblica.
«Мы принимали первые санкции, которые были бы болезненными для России, но меньше сказывались на нас. Мы должны продолжать давление. И у нас в запасе есть дополнительные меры», — рассказал Мишель.
При этом глава Евросовета не уточнил, о каких мерах идет речь, отметив, что ЕС «до сих пор удавалось застать врасплох режим Москвы, и мы намерены продолжать это делать».
Кроме того, Мишель рассказал, что европейские лидеры меняют отношение к необходимости укреплять общую оборону Европы, поскольку «увеличение нашей военной мощи означает укрепление Североатлантического альянса».
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