Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию

«Мы принимали первые санкции, которые были бы болезненными для России, но меньше сказывались на нас. Мы должны продолжать давление. И у нас в запасе есть дополнительные меры», — рассказал Мишель.

При этом глава Евросовета не уточнил, о каких мерах идет речь, отметив, что ЕС «до сих пор удавалось застать врасплох режим Москвы, и мы намерены продолжать это делать».

Кроме того, Мишель рассказал, что европейские лидеры меняют отношение к необходимости укреплять общую оборону Европы, поскольку «увеличение нашей военной мощи означает укрепление Североатлантического альянса».

