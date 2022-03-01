Глава Еврокомиссии заявила о большой цене антироссийских санкций для Европы

Глава ЕК уже говорила о большой цене специальной военной операции России на Украине для Евросоюза. В интервью Euronews Фон дер Ляйен обратила внимание на объемы финансовой, военной и гуманитарной помощи, которую оказывает ЕС Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявка Украины на вступление в Евросоюз не лежит в русле вопросов стратегической безопасности для России.

