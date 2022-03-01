Глава Еврокомиссии заявила о большой цене антироссийских санкций для Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции сильно ударят по экономике Европы. Об этом сообщает Ura.ru.
Глава ЕК уже говорила о большой цене специальной военной операции России на Украине для Евросоюза. В интервью Euronews Фон дер Ляйен обратила внимание на объемы финансовой, военной и гуманитарной помощи, которую оказывает ЕС Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявка Украины на вступление в Евросоюз не лежит в русле вопросов стратегической безопасности для России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Кулеба назвал условия участия Украины во вторых переговорах с Россией
- Финский оператор VR заявил об остановке контактов с «РЖД»
- Зеленский заявил Шольцу о необходимости закрытия воздушного пространства Украины
- Альфа-банк объявил о выходе Фридмана и Авена из совета директоров
- Кулеба попросил Китай помочь остановить российскую операцию на Украине
- Минобороны РФ предупредило об ударе по объектам СБУ в Киеве
- «Ашан» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5%
- Дипломаты покинули зал во время выступления Лаврова на высшем форуме ООН
- Правительство запускает ресурс «Объясняем.рф» о ситуации на Украине
- Кустурица отказался возглавить Театр Российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru