Глава Еврокомиссии заявила о большой цене антироссийских санкций для Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции сильно ударят по экономике Европы. Об этом сообщает Ura.ru.

Лавров: Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога

Глава ЕК уже говорила о большой цене специальной военной операции России на Украине для Евросоюза. В интервью Euronews Фон дер Ляйен обратила внимание на объемы финансовой, военной и гуманитарной помощи, которую оказывает ЕС Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявка Украины на вступление в Евросоюз не лежит в русле вопросов стратегической безопасности для России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры