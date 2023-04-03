Глава Еврокомиссии совершит визит в Китай 5-7 апреля

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду прибудет с визитом в Китай. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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«Урсула фон дер Ляйен посетит Китай с 5 по 7 апреля», — цитирует дипломата ТАСС.

Мао Нин подчеркнула, что визит согласовали Китай и Евросоюз.

Между тем фон дер Ляйен заявила, что процветание ЕС зависит от отношений с КНР. По словам главы ЕК, 9% экспорта и 20% импорта Европы приходится на Китай.

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ФОТО: РИА Новости
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