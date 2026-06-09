Глава Еврокомиссии предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО

Система ПВО с начала суток сбила более 20 летевших на Москву БПЛА Несовершеннолетние подростки устроили смертельное ДТП в подмосковной Шатуре Власти города планируют продлить Филевскую и Сокольническую линии метро Парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной в честь Дня России Дворец бракосочетания №5 открылся в новом здании на востоке Москвы В некоторых районах Москвы слышны раскаты грома