Глава Еврокомиссии предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО
Следует запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооружённых силах РФ с момента начала спецоперации на Украине. Как пишет RT, с таким предложением выступила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
«Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал», - указала она.
Кроме того, фон дер Ляйен напомнила, что в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций будет сфокусирован на энергетике, финансовых услугах, криптоторговле и впервые — в сфере рыболовства.
Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что 21-й пакет санкций нацелен на снижение уровня жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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