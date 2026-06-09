Глава Еврокомиссии предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО

Следует запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооружённых силах РФ с момента начала спецоперации на Украине. Как пишет RT, с таким предложением выступила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

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«Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал», - указала она.

Кроме того, фон дер Ляйен напомнила, что в обсуждаемый 21-й пакет антироссийских санкций будет сфокусирован на энергетике, финансовых услугах, криптоторговле и впервые — в сфере рыболовства.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что 21-й пакет санкций нацелен на снижение уровня жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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