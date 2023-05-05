Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине не наблюдается. Об этом дипломат заявил на конференции во Флоренции.
«К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров ... а для военной поддержки», — цитирует Борреля РИА Новости.
Глава евродипломатии отметил, что проводит много времени в разговорах об оружии и боеприпасах, и чувствует себя как министр обороны, а не дипломат.
Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Украине 1 млрд евро на боеприпасы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru