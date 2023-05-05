Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине не наблюдается. Об этом дипломат заявил на конференции во Флоренции.

Бельгия направит Украине доходы с замороженных активов России

«К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров ... а для военной поддержки», — цитирует Борреля РИА Новости.

Глава евродипломатии отметил, что проводит много времени в разговорах об оружии и боеприпасах, и чувствует себя как министр обороны, а не дипломат.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Украине 1 млрд евро на боеприпасы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры