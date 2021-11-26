Глава ЕР в парламенте Северной Осетии, голосовавший против QR-кодов, ушел с поста

Руководитель фракции "Единой России" в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев подал в отставку после того, как депутаты не приняли законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в комитете, который возглавляет Ортабаев.

Как сообщают СМИ, решение об уходе было принято по собственному желанию.

Северная Осетия со второго раза поддержала законопроект о QR-кодах

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте не набрали нужного количества голосов у депутатов парламента Северной Осетии. После повторного рассмотрения депутаты передумали и поддержали федеральные законопроекты.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияСеверная Осетия
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