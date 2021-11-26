Глава ЕР в парламенте Северной Осетии, голосовавший против QR-кодов, ушел с поста

Руководитель фракции "Единой России" в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев подал в отставку после того, как депутаты не приняли законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в комитете, который возглавляет Ортабаев.

Как сообщают СМИ, решение об уходе было принято по собственному желанию.