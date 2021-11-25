Северная Осетия со второго раза поддержала законопроект о QR-кодах
Депутаты Северной Осетии после второго голосования поддержали законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на загсобраие республики.
При повторном обсуждении вопроса о QR-кодах 44 депутата проголосовали «за» и четверо «против». При первом голосовании для принятия законопроекта не хватило голосов пяти депутатов. 23 парламентария не явились на заседание. На втором заседании депутаты голосовали в полном составе.
Северная Осетия стала первым регионом, парламентарии которого не одобрили законопроект о введении QR-кодов.
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