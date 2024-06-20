Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций против РФ жестким
Новый, 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет жестким, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что приветствует новые ограничительные меры, направленные против Москвы, которые были согласованы странами-участницами ЕС.
«Этот пакет еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — отметила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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