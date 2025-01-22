Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила об оказанной многомиллиардной помощи Украине, сообщает «Интерфакс».

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По её словам, ЕС предоставил в общей сложности более €130 млрд Киеву, в том числе почти €50 млрд военной поддержки.

«Это делает нас крупнейшим международным донором Украины», - подчеркнула Каллас.

Она также рассказала, что к концу февраля 2025 года Евросоюз завершит обучение ещё 75 тысяч украинских солдат.

«Нам нужно быть уверенными, что мы можем наращивать нашу оборонную промышленность и получать необходимую нам продукцию вовремя», - добавила глава дипломатии ЕС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддерживать Украину и без США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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