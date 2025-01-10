ЕС передаст Украине 3 млрд евро под российские активы
10 января 202512:47
Евросоюз перечислит Украине 3 млрд евро в качестве первого транша кредита под активы России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда евро в качестве первого платежа в рамках части кредита ЕС от G7», — написала политик в соцсети Х.
Ранее США перевели Украине первый транш кредита в $1 млрд, который планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов. В Кремле назвали воровством передачу средств Киеву, подчеркнув, что этот шаг повлечет за собой судебный иск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru