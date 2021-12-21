Глава делегации в Вене: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии

«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», — подчеркнул дипломат, подтверждая, что Москву не удастся уговорить на размещение инфраструктуры Североатлантического альянса в странах-соседях.

Ранее Гаврилов заявил, что Россия разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО. Альянсу необходимо серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, в противном случае организацию может ожидать военный ответ.

