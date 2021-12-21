Глава делегации в Вене: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии

Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии ни при каких условиях. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

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«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», — подчеркнул дипломат, подтверждая, что Москву не удастся уговорить на размещение инфраструктуры Североатлантического альянса в странах-соседях.

Ранее Гаврилов заявил, что Россия разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО. Альянсу необходимо серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности, в противном случае организацию может ожидать военный ответ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияУкраинаНАТОРоссия
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