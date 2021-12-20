Глава делегации России в Вене пригрозил НАТО военным ответом

«Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу», — отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Гаврилов подчеркнул, что в условиях неурегулированного вопроса по предоставлению взаимных гарантий безопасности разговор сторон должен быть серьезным, и НАТО понимает необходимость конкретных политических действий.

«В противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — добавил дипломат.

