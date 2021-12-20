Глава делегации России в Вене пригрозил НАТО военным ответом
Россия разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО, и альянсу придется серьезно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности. В противном случае НАТО может ожидать военный ответ РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу», — отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
Гаврилов подчеркнул, что в условиях неурегулированного вопроса по предоставлению взаимных гарантий безопасности разговор сторон должен быть серьезным, и НАТО понимает необходимость конкретных политических действий.
«В противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — добавил дипломат.
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