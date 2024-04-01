В больнице рассказали, что Нетаньяху находится в сознании после операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению грыжи. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление больницы.

Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

Ранее в канцелярии премьера заявили, что политику проведут вмешательство по лечению грыжи под общим наркозом.

«Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей... после того, как ему была успешно проведена операция», — отмечает агентство.

Врачи не уточнили сроки восстановления Нетаньяху.

По данным канцелярии главы правительства Израиля, политик в сознании и чувствует себя хорошо, его перевели в послеоперационную палату, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОперацияИзраильНетаньяху

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