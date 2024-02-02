СМИ: Умерла супруга главы Дагестана Сергея Меликова

Ушла из жизни жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина, пишет РИА новости со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики.

Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

Сообщается, что Меликова испытывала проблемы со здоровьем. Последние дни женщина провела в реанимации.

О причинах ее смерти неизвестно.

Меликова была военным врачом. Она имела звание лейтенанта медицинской службы запаса.

В ноябре ушел из жизни сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:СмертьЖенаДагестан

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