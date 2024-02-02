СМИ: Умерла супруга главы Дагестана Сергея Меликова
2 февраля 202420:12
Ушла из жизни жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина, пишет РИА новости со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики.
Сообщается, что Меликова испытывала проблемы со здоровьем. Последние дни женщина провела в реанимации.
О причинах ее смерти неизвестно.
Меликова была военным врачом. Она имела звание лейтенанта медицинской службы запаса.
В ноябре ушел из жизни сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru