Глава Чувашии: Предприятие в Чебоксарах атаковал БПЛА
Утром 9 марта в Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» было зафиксировано применение украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чувашской Республики Олег Николаев.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что это первый случай атаки украинских БПЛА в Чувашии.
Николаев заверил, что ситуация находится под контролем. Он добавил, что в настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы, а объект нефтебазы находится на реконструкции.
Ранее в МО России сообщили, что за ночь 9 марта российские средства ПВО сбили 88 украинских беспилотников над восемью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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