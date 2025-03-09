Глава Чувашии: Предприятие в Чебоксарах атаковал БПЛА

Утром 9 марта в Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» было зафиксировано применение украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что это первый случай атаки украинских БПЛА в Чувашии.