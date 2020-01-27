Глава Чувашии отказался считать шутку над пожарным оскорбительной

Игнатьев заявил, что всегда относился к пожарным и их труду с «глубочайшим уважением». Политик добавил, что отвергает все «домыслы, слухи и сплетни» о его якобы непочтительном отношении в адрес офицера.

Также глава республики напомнил, что в 2010 году лично принимал участие в тушении лесных пожаров.

«Мы вместе ели и тушёнку с кашей. Многих я лично знаю», - цитирует RT Игнатьева. Глава республики добавил, что за эти годы со многими сотрудниками у него сложились дружеские отношения.

Отметим, что после появления видеозаписи с церемонии вручения ключей глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым. В свою очередь в «Единой России» заявили о намерении рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии.

