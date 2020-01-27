Глава Чувашии отказался считать шутку над пожарным оскорбительной
Глава Чувашии Михаил Игнатьев впервые прокомментировал скандальный инцидент во время вручения ключей от новых автомобилей пожарным. На прошлой неделе, напомним, руководитель региона решил подшутить над офицером, принимавшим технику, и вынудил его подпрыгивать.
Игнатьев заявил, что всегда относился к пожарным и их труду с «глубочайшим уважением». Политик добавил, что отвергает все «домыслы, слухи и сплетни» о его якобы непочтительном отношении в адрес офицера.
Также глава республики напомнил, что в 2010 году лично принимал участие в тушении лесных пожаров.
«Мы вместе ели и тушёнку с кашей. Многих я лично знаю», - цитирует RT Игнатьева. Глава республики добавил, что за эти годы со многими сотрудниками у него сложились дружеские отношения.
Отметим, что после появления видеозаписи с церемонии вручения ключей глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым. В свою очередь в «Единой России» заявили о намерении рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии.
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