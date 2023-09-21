Глава Чехии призвал не воспринимать слова Зеленского буквально

Чешский лидер Петр Павел обратился с призывом не воспринимать слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского о фальшивой солидарности европейских стран из-за споров об импорте зерна буквально. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По словам главы Чехии, украинский лидер находится под постоянным давлением, а любой другой человек на его месте, возможно, выходил бы из себя еще чаще.

Чешский президент добавил, что не намерен конфликтовать с Украиной и прекращать поддерживать Киев, как это ранее сделала Польша.

Ранее сообщалось, что ситуация в мире для Зеленского резко изменилась, в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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