Глава Бюро нацбезопасности Польши назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России
Польша считает, что сложившаяся ситуация в России с мятежом – это ее внутреннее дело. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера в Twitter.
Он отметил, что Польша следит за ситуацией и консультируется с союзниками. По словам главы Бюро нацбезопасности, уровень готовности польской армии в связи с событиями в России не меняли.
Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru