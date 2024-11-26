Глава Башкирии Хабиров заявил об особых отношениях с Казахстаном

Особую роль в отношениях с казахстанскими партнерами играет налаживание авиасообщения. В настоящее время из Уфы доступны перелеты в Алма-Ату и Астану. Глава республики отметил, что Башкирия заинтересована в том, чтобы открыть Казахстан для башкирских туристов.

В Уфе 26–27 ноября проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В ходе него обсудят вопросы реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами РФ и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран, передает «Радиоточка НСН».

