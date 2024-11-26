Глава Башкирии Хабиров заявил об особых отношениях с Казахстаном

Глава Башкирии Радий Хабиров на полях форума «Россия – Казахстан», который проходит в Уфе, отметил особую роль взаимоотношений региона и соседнего государства. Его слова приводит «ФедералПресс».

Он отметил, что в Башкирии было создано широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций: преференциальные территории, особая экономическая зона, а также целый ряд государственных мер, включая налоговой режим, для того чтобы инвестировать было безопасно и выгодно. По его словам, с Казахстаном налажена связь по обмену оборудованием. Кроме того, в государстве открылось одно из первых представительств Башкирии, указал Хабиров.

Путин посетит Казахстан 27-28 ноября

Особую роль в отношениях с казахстанскими партнерами играет налаживание авиасообщения. В настоящее время из Уфы доступны перелеты в Алма-Ату и Астану. Глава республики отметил, что Башкирия заинтересована в том, чтобы открыть Казахстан для башкирских туристов.

В Уфе 26–27 ноября проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В ходе него обсудят вопросы реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами РФ и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: glavarb.ru
ТЕГИ:КазахстанБашкирия

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