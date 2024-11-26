Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября. Об этом сообщает Кремль.

Российский лидер запланировал государственный визит в республику и участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в Астане. Как отметили в Кремле, Путин проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития... отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства... Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — отмечается в сообщении.

По итогам встречи главы государств подпишут ряд документов.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обсудили в том числе повышение эффективности сотрудничества в торговле, напоминает RT.

