Путин посетит Казахстан 27-28 ноября
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября. Об этом сообщает Кремль.
Российский лидер запланировал государственный визит в республику и участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в Астане. Как отметили в Кремле, Путин проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития... отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства... Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — отмечается в сообщении.
По итогам встречи главы государств подпишут ряд документов.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обсудили в том числе повышение эффективности сотрудничества в торговле, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В порту Новороссийска произошла утечка нефтепродуктов с иностранного судна
- ВЦИОМ: Россияне не считают образование обязательным для высокооплачиваемой работы
- Судебные приставы выдворили 16 тысяч нелегалов из Москвы за 2024 год
- Песков: Решение об исключении «Талибана» из списка террористов не принято
- Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки
- Продюсер Буйнова опровергла сообщения о последней стадии рака у певца
- Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области
- «Эмиграция и переживалки»: Шнуров заявил, что многие хотят его отъезд из России
- Парламент Грузии назначил выборы президента в новом формате на 14 декабря
- Путин посетит Казахстан 27-28 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru