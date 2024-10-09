Германия заявила об отмене саммита западных лидеров в Рамштайне

Он также подчеркнул, что встреча не состоится и в онлайн-формате.

Ранее советница главы офиса президента Украины Дария Заривная заявила, что причиной отмены второго саммита по Украине, куда планировалось позвать российских представителей, стала неготовность «формулы мира» Владимира Зеленского.

