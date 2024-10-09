Германия заявила об отмене саммита западных лидеров в Рамштайне
9 октября 202415:52
ФРГ отменила саммит глав Германии, Франции, Великобритании и США в формате «Рамштайн», который должен был состояться 12 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.
Он также подчеркнул, что встреча не состоится и в онлайн-формате.
Ранее советница главы офиса президента Украины Дария Заривная заявила, что причиной отмены второго саммита по Украине, куда планировалось позвать российских представителей, стала неготовность «формулы мира» Владимира Зеленского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru