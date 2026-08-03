ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт у прокуратуры в Пятигорске
Теракт у здания прокуратуры Пятигорска пресекли в Ставропольском крае, преступление планировал гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, теракт намеревался совершить иностранец 2001 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. По указанию и при координации функционера этой структуры, находящегося в Сирии, злоумышленник собирался совершить дистанционный подрыв у прокуратуры.
Отмечается, что иностранец провел разведку территории и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства, пишет RT. После теракта фигурант планировал уехать в Сирию и вступить в МТО.
Злоумышленника своевременно задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте.
Ранее ФСБ задержала 18-летнего жителя Таганрога, агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в отношении российских военных.
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