Германия указала на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева
Партнеры ФРГ в Евросоюзе резко замолчали после согласия Берлина поставить танки Leopard 2 Киеву. Об этом сообщил генсек входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт в эфире канала ZDF.
По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус почти каждый день общаются с союзниками в ЕС и стараются «собрать по отдельным частям» то, что необходимо, чтобы сформировать на Украине два танковых батальона. Также Кюнерт подчеркнул, что оборудование и боеприпасы находятся в ограниченном количестве.
Ранее Military Watch со ссылкой на военных экспертов сообщило, что немецкие танки Leopard, которые ФРГ решила передать Киеву, создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины. По их словам, обещанные украинской стороне боевые машины являются устаревшими, отмечает НСН.
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