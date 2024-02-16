Германия решила участвовать в операции ЕС в Красном море
Немецкое правительство официально приняло решение об участии Германии в запланированной военной операции Евросоюза Aspides («Щиты») по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
По его словам, немецкий фрегат «Гессен» уже отправился из Германии для участия в военной миссии, на борту судна находится порядка 240 солдат. Бюхнер отметил, что Бундесвер также предоставит персонал для операции ЕС.
Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что нападения хуситов на международное судоходство уже поставили под угрозу морскую безопасность и подорвали стабильность в «и без того нестабильном регионе».
Ранее лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаковать сектор Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru