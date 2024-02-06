Хуситы заявили об эскалации конфликта из-за атак в секторе Газа
6 февраля 202418:13
Лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаковать сектор Газа. Его слова приводит Reuters.
Он предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов продолжит дальнейшую эскалацию конфликта в случае атак на Палестину.
Накануне США и Великобритания нанесли очередные удары по позициям хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев получит 1,5 млн долларов за участие в турнире в Эр-Рияде
- Бундестаг не получает информацию о расследовании подрывов «Северных потоков»
- Принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III
- Новак: 1,1 тысячи быстрых зарядок для электромобилей намечено ввести в РФ в 2024 году
- Причиной взрыва в пекарне в Сочи стала разгерметизация баллона с газом
- «ЦИАН» зафиксировал снижение цен на вторичное жилье
- В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Большинство россиян согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки
- В Уфе наказали родителей подростков, устроивших «голую вечеринку»
- Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru