Хуситы заявили об эскалации конфликта из-за атак в секторе Газа

Лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет разрастаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаковать сектор Газа. Его слова приводит Reuters.

Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена

Он предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов продолжит дальнейшую эскалацию конфликта в случае атак на Палестину.

Накануне США и Великобритания нанесли очередные удары по позициям хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
ТЕГИ:Сектор ГазаЙемен

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