Цена доставки грузов из Индии в РФ из-за ситуации с хуситами выросла на 26%
Стоимость поставки грузов из Индии в Россию выросла на26% из-за ситуации с хуситами, сообщили Asia Import Group, передает РИА Новости.
Отмечается, что транспортные компании на фоне множественных атак в Красном море приняли решение перенаправить суда по альтернативному маршруту вокруг Африки. Это привело к увеличению сроков доставки и росту цен. Так, стоимость поставки выросла на $1000 за контейнер, подсчитали в компании.
Из-за нападений хуситов на корабли в Красном море стоимость на различные товары, доставляемые из Азии в Европу, выросла на 400%, заявил до этого еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть в полмиллиона баррелей в сутки, заявил ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин «Радиоточке НСН». Он отметил, что затраты российских перевозчиков возрастают, но компенсируются ростом цен на нефть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru