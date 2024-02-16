Цена доставки грузов из Индии в РФ из-за ситуации с хуситами выросла на 26%

Из-за нападений хуситов на корабли в Красном море стоимость на различные товары, доставляемые из Азии в Европу, выросла на 400%, заявил до этого еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть в полмиллиона баррелей в сутки, заявил ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин «Радиоточке НСН». Он отметил, что затраты российских перевозчиков возрастают, но компенсируются ростом цен на нефть.

