Германия раскрыла название судна-трубоукладчика «Северного потока — 2»

Немецкие власти сообщили, что «Фортуна» будет задействована на строительстве газопровода в Балтийском море южнее района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря, уточняет RT.

Известно, что пока судно стоит в порту Висмар в Германии, указывают «Известия» со ссылкой на данные MarineTraffic.

Строительство проекта «Северный поток — 2» было приостановлено из-за санкций США, введенных в декабре 2019 года, против подрядчиков проекта, напоминает Газета.ru.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, какой вред строительству газопровода могут нанести американские санкции.

«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - отметил Юшков.

