Германия раскрыла название судна-трубоукладчика «Северного потока — 2»
Укладкой труб на немецком участке подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна». Об этом сообщает РБК со ссылкой на объявленное Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии навигационное предупреждение.
Немецкие власти сообщили, что «Фортуна» будет задействована на строительстве газопровода в Балтийском море южнее района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря, уточняет RT.
Известно, что пока судно стоит в порту Висмар в Германии, указывают «Известия» со ссылкой на данные MarineTraffic.
Строительство проекта «Северный поток — 2» было приостановлено из-за санкций США, введенных в декабре 2019 года, против подрядчиков проекта, напоминает Газета.ru.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, какой вред строительству газопровода могут нанести американские санкции.
«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - отметил Юшков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 782 / сут.
Умерли
42 684+508 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+27 644 / сут.
- Московский врач рассказала о возможной реакции организма на вакцину от COVID-19
- В Роспотребнадзоре указали на отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива
- Германия раскрыла название судна-трубоукладчика «Северного потока — 2»
- Советник Трампа заявил, что вакцина от COVID-19 не вернет в США «полностью нормальную жизнь»
- Google удалил аккаунт и видео блогера, арестованного из-за смерти девушки в эфире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru