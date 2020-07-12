Германия предложила ЕС ввести санкции против России из-за кибератаки
Правительство Германии инициирует введение санкций ЕС против России. Свое предложение Берлин направил еще в начале июня. Об этом информирует Deutsche Welle 12 июля.
Причинами санкций против Кремля, которые предложила ввести Левая партия Германии, называют масштабную кибератаку на бундестаг. Вмешательство Москвы якобы подтверждено «материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».
Решение о введении совместных антироссийских санкций ЕС за кибератаку пока не принято. Положительное решение может стать первым прецедентом применения санкционного режима ЕС за кибератаки, отмечает издание.
НСН сообщала, что в июне 2015 года хакеры взломали компьютер Ангелы Меркель. Атаке подвергся компьютер канцлера, находящийся в Бундестаге. Кто за этим стоит, пока не установлено. Всего зараженных компьютеров оказалось 15. Атака на внутреннюю сеть оказалась достаточно сильной, чтобы преодолеть системы электронной защиты. По информации газеты, злоумышленники использовали компьютер канцлера ФРГ для рассылки зараженных сообщений.
Москва отвергает обвинения Берлина в кибератаке на Бундестаг.
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