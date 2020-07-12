Германия предложила ЕС ввести санкции против России из-за кибератаки

Правительство Германии инициирует введение санкций ЕС против России. Свое предложение Берлин направил еще в начале июня. Об этом информирует Deutsche Welle 12 июля.

Причинами санкций против Кремля, которые предложила ввести Левая партия Германии, называют масштабную кибератаку на бундестаг. Вмешательство Москвы якобы подтверждено «материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».