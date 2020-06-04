Захарова поставила диагноз Берлину после обвинений в хакерских атаках

Также представитель МИД назвала обвинения Берлина «ничем не подтверждаемыми» спекуляциями, так как за последние пять лет Германия не предоставила ни одного доказательства причастности Москвы к хакерским атакам.



Отметим, что министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в связи с обвинениями в адрес Москвы в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.



При этом ранее власти ФРГ объявили в международный розыск 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, которого Берлин подозревает в попытке взлома немецкого парламента, передает ОТР.

