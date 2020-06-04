Захарова поставила диагноз Берлину после обвинений в хакерских атаках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Берлина в том, что Москва якобы стоит за организацией хакерских атак на Бундестаг. Она заявила, что подобные утверждения - «абсурдны».

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на Бундестаг ФРГ в 2015 году», - сказала Захарова, добавив, что считает эти обвинения «абсурдом» и «чушью».

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Также представитель МИД назвала обвинения Берлина «ничем не подтверждаемыми» спекуляциями, так как за последние пять лет Германия не предоставила ни одного доказательства причастности Москвы к хакерским атакам.

Отметим, что министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в связи с обвинениями в адрес Москвы в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.

При этом ранее власти ФРГ объявили в международный розыск 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, которого Берлин подозревает в попытке взлома немецкого парламента, передает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ХакерыМария ЗахароваГермания
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