Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов

ФРГ за неделю поставила Киеву три инженерных машины Dachs, 70 пулеметов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны Германии.

Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы

Отмечается, что за неделю на Украину также было поставлено 30 сенсоров для дронов.

Ранее, 23 марта, главы стран Европейского союза приняли итоговый документ по поставкам вооружений Украине. Так, лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам боеприпасов для ВСУ. Также главы государств договорились о совместных закупках и наращивании военного производства, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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