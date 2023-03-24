Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов
ФРГ за неделю поставила Киеву три инженерных машины Dachs, 70 пулеметов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны Германии.
Отмечается, что за неделю на Украину также было поставлено 30 сенсоров для дронов.
Ранее, 23 марта, главы стран Европейского союза приняли итоговый документ по поставкам вооружений Украине. Так, лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам боеприпасов для ВСУ. Также главы государств договорились о совместных закупках и наращивании военного производства, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Страны Евросоюза условились о постоянной помощи Украине
- Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов
- Диетолог перечислил полезную еду, мешающую похудеть
- В Верховной Раде предложили демобилизовать военных по истечении 18 месяцев службы
- Кучера заявил, что нейросеть не сможет заменить телеведущих
- Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта
- Leroy Merlin откроет новые магазины в России
- Польша получит компенсацию от Евросоюза за помощь Украине
- «Прощай, Пикачу»: В Японии показали последнюю серию аниме-сериала Pokemon
- Путин провёл рабочую встречу с Володиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru