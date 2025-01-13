Подавитель видеосигнала БПЛА «Талисман» передали в зону СВО

В зону спецоперации России на Украине отправили комплекс подавления видеосигнала дронов «Талисман». Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» и Центра беспилотных систем и технологий, сотрудниками которого был разработан «Талисман».

В ВС РФ передали танки с новой антидроновой защитой

«Талисман» стал модернизированной версией ранее применявшегося подавителя видеосигнала «Зеркальце». Носимый антидроновый комплекс смогут использовать бойцы штурмовых отрядов.

Также в зону СВО передали надежные и устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы беспилотники «Скворец» нового поколения с оптоволоконным каналом связи, заявил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Ранее партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой передал Вооруженным силам России завод «Омсктрансмаш». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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