Подавитель видеосигнала БПЛА «Талисман» передали в зону СВО
В зону спецоперации России на Украине отправили комплекс подавления видеосигнала дронов «Талисман». Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» и Центра беспилотных систем и технологий, сотрудниками которого был разработан «Талисман».
«Талисман» стал модернизированной версией ранее применявшегося подавителя видеосигнала «Зеркальце». Носимый антидроновый комплекс смогут использовать бойцы штурмовых отрядов.
Также в зону СВО передали надежные и устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы беспилотники «Скворец» нового поколения с оптоволоконным каналом связи, заявил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.
Ранее партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой передал Вооруженным силам России завод «Омсктрансмаш». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru