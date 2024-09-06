Канада отправит Украине более 80 тысяч двигателей для ракет и 1300 боеголовок

Канада поставит Украине свыше 80 тысяч двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, в том числе списанных ранее канадскими ВВС, и 1,3 тысячи боеголовок к ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.

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Отмечается, что в настоящее время двигатели готовят к погрузке и доставят в Киев через Польшу в ближайшие месяцы. Согласно данным, речь идет о списанных двигателях из запасов канадских ВВС. Однако в заявлении не указывается, какая часть из предоставляемых двигателей была ранее списана.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ вместе с Нидерландами и Данией передаст Киеву 77 танков Leopard 1A5. По его словам, танки будут поставлены «как можно быстрее», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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