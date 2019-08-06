Германия ответила на обвинения МИД РФ о вмешательстве

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны, пишет Газета.ру.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мария Адебар заявила, что Германия уже сообщила России свою позицию, касающуюся протестов в Москве. как уточняет РЕН ТВ, переговоры по этому вопросу будут возобновлены.

Ранее Известия сообщали, что официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты Америки и Германию в том, что страны вмешиваются во внутренние дела страны. Она сообщила, что Москва направит официальные обращения к государствам из-за публикаций о несогласованной акции в столице.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН обратил внимание на принципиальную разницу между освещением и возможным осуждением посольством событий в стране дислокации и призывом к гражданам этой страны.

