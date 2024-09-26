Германия отказалась обнародовать детали расследования подрыва «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ не готова предоставить какую-либо информацию касательно расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и дать комментарий по поводу взаимодействия с российской стороной. Об этом в интервью РИА Новости заявила представитель ведомства Инес Петерсон.

В ФРГ выдали ордеры на арест подозреваемых в подрыве газопроводов

«Я могу сообщить вам лишь то, что расследование продолжается», — заявила Петерсон, подчеркнув, что прокуратура принципиально не дает комментарий по вопросам международной правовой помощи.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры Германии предпочла проигнорировать вопрос об отношении к словам канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ведомство должно вести расследование без оглядки на кого бы то ни было. Без внимания остался и вопрос о том, можно ли считать Украину государством, поддерживающим терроризм, опираясь на то, что Шольц назвал подрыв «Северных потоков» терактом, а Киев, по заявлениям СМИ, укрывает одного из подозреваемых.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» — не что иное, как государственный терроризм, если к этому причастны какие-либо страны.

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ФОТО: РИА Новости
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