Германия отказалась обнародовать детали расследования подрыва «Северных потоков»

«Я могу сообщить вам лишь то, что расследование продолжается», — заявила Петерсон, подчеркнув, что прокуратура принципиально не дает комментарий по вопросам международной правовой помощи.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры Германии предпочла проигнорировать вопрос об отношении к словам канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ведомство должно вести расследование без оглядки на кого бы то ни было. Без внимания остался и вопрос о том, можно ли считать Украину государством, поддерживающим терроризм, опираясь на то, что Шольц назвал подрыв «Северных потоков» терактом, а Киев, по заявлениям СМИ, укрывает одного из подозреваемых.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» — не что иное, как государственный терроризм, если к этому причастны какие-либо страны.

