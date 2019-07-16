Германия опасается неожиданного удара от России
Россия тайно запасается «запрещенными ракетами» для того, чтобы напасть на Европу и устроить там войны. Такое заявление было опубликовано в немецкой газете Die Welt со ссылкой на доклад бывшего генерала-лейтенанта бундесвера, экс-зам генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, сообщает Газета.ру.
В мaтериaле говорится о том, что в то время, когдa Европa зaнимaлaсь вопросaми экологии и климaтa, Россия готовилaсь к регионaльным войнaм. Уточняется, что для этих целей стрaнa плaнирует использовaть ядерное оружие. В публикaции уточняется, что ключевую роль в конфликте сыграет и Германия. Это обусловлено географическим положением ФРГ.
По мнению источников, Россия планирует нанести неожиданный удар по Европе. Только в таком случае страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО. Уточняется, что местами возможного начала атак с российской стороны могут стать Украина, Прибалтика, Черноморский регион и Польша.
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