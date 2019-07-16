В мaтериaле говорится о том, что в то время, когдa Европa зaнимaлaсь вопросaми экологии и климaтa, Россия готовилaсь к регионaльным войнaм. Уточняется, что для этих целей стрaнa плaнирует использовaть ядерное оружие. В публикaции уточняется, что ключевую роль в конфликте сыграет и Германия. Это обусловлено географическим положением ФРГ.

По мнению источников, Россия планирует нанести неожиданный удар по Европе. Только в таком случае страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО. Уточняется, что местами возможного начала атак с российской стороны могут стать Украина, Прибалтика, Черноморский регион и Польша.

Ранее политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, почему Германия не хотчет отказываться от «Северного потока-2».

