Рар: Евросоюз немощен перед США

Александр Рар: «Европейский Союз выступает за полную диверсификацию поставок газа из России. Почему-то в ЕС боятся, что слишком большая зависимость от Москвы приведет к каким-то опасностям, хотя российский газ вот уже 50 лет поставляется в Европу без каких-либо перебоев. Поэтом, мне кажется, что российская сторона права, когда говорит: если Европа требует для себя диверсификацию поставок, то мы, россияне, требуем для себя диверсификацию транзита. Если газ на территории Украины может исчезнуть, мы хотим создать альтернативные пути для поставки нашего товара, чтобы все было надежно. Я не понимаю, почему Европейский Союз (наверное, по политическим причинам) этой логики не понимает», - сказал НСН Александр Рар.

