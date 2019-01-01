Рар: Евросоюз немощен перед США
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Германии рассказали, почему не хотят отказываться от «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу. Из-за этого Евросоюз не станет отказываться от реализации проекта. Об этом заявил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла.
Александр Рар: «Европейский Союз выступает за полную диверсификацию поставок газа из России. Почему-то в ЕС боятся, что слишком большая зависимость от Москвы приведет к каким-то опасностям, хотя российский газ вот уже 50 лет поставляется в Европу без каких-либо перебоев. Поэтом, мне кажется, что российская сторона права, когда говорит: если Европа требует для себя диверсификацию поставок, то мы, россияне, требуем для себя диверсификацию транзита. Если газ на территории Украины может исчезнуть, мы хотим создать альтернативные пути для поставки нашего товара, чтобы все было надежно. Я не понимаю, почему Европейский Союз (наверное, по политическим причинам) этой логики не понимает», - сказал НСН Александр Рар.
Число должников, ограниченных в выезде из России, достигло 3% взрослого населения страны
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны или почти 3,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
Александр Рар: «Конечно, невозможно разрешить выезд из страны людям, у которых большие долги. Они могут просто не вернуться и, тем самым, покажут неправильный пример другим. Но, мне кажется, нужно, в первую очередь, карать не людей, которые не могут вернуть кредит, а, следить за тем, чтобы миллиардеры не вывозили деньги, заработанные, скажем так, не очень честным путем. Думаю, российские власти уже обращают внимание на это, и ставят определенные преграды для того, чтобы в дальнейшем таких нарушений не было», - отметил он, общаясь с НСН.
Берлин, Париж и Лондон обеспокоены риском развала договора между США и Ираном
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне. Об этом говорится в совместном заявлении Лондона, Берлина и Парижа, опубликованном на сайте правительства Германии.
Александр Рар: «К сожалению, Европейский Союз просто немощен. Если Америка начнет войну с Ираном, Евросоюз может протестовать но практически ничего с этим сделать не может. И это понимают в Тегеране, в Москве и Вашингтоне. Больше того, это самокритично признают и сами европейцы. Соединенные Штаты Америки ставят международные компании в очень непростое положение, предпреждая: если вы и дальше продолжите работать с Ираном, забудьте про американский рынок и ждите против себя самых жестких санкций. И ни немецкая, ни французская сторона спасти свои компании от этих санкций не могут», - констатировал Александр Рар и эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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